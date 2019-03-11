Более 170 ростовских предприятий войдут в программу повышения производительности труда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены повысить производительность труда на 174 предприятиях к 2024 году для реализации задач нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Достичь этого планируется за счет создания новых производств и увеличения зарплаты сотрудников, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Дон-24" губернатор области Василий Голубев.

"Предприятия, которые сегодня участвуют в этой программе в Ростовской области, - их 25. К 2024 году их должно быть 174, в эту программу войдут крупнейшие предприятия региона. Повышение производительности труда - это повышение уровня заработной платы, создание новых технологичных производств, это другое качество экономики нашей страны и нашего региона", - сказал Голубев.

На территории региона находится более 270 крупных промышленных предприятий, в частности Таганрогский металлургический завод, Новочеркасский электровозостроительный завод, производитель лакокрасочных материалов ЗАО "Эмпилс", "Роствертол", Ростсельмаш, Ростовская АЭС.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.