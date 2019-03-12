Два интерната в Приамурье в 2019 году получат по 4 млн рублей на центры профориентации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 марта. /ТАСС/. Две коррекционные школы-интерната в Амурской области из регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" получат из федерального бюджета по 4 млн рублей на создание центров профориентации, где воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья помогут с выбором будущей профессии и трудоустройством. Об этом во вторник сообщили ТАСС в региональном министерстве образования и науки.

Шесть специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов в Амурской области работают только по адаптированным общеобразовательным программам для почти 900 учеников с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта "Современная школа" в этих учреждениях планируется купить оборудование в трудовые мастерские для современных программ обучения по востребованным профессиям. В новых центрах профориентации школьников будут учить обувному и пекарскому делу, столярным и слесарным работам, полиграфии, шитью и растениеводству.

"В 2019 году в региональный проект "Современная школа" вошли две коррекционные школы-интерната (Свободненская коррекционная школа-интернат и школа-интернат № 8 города Благовещенска), в них обучаются и проживают воспитанники с нарушением слуха, зрения, интеллекта. Этим школам-интернатам из федерального бюджета будет выделено порядка 4 млн рублей [каждому]", - сказали в министерстве.

В частности, в школе-интернате № 8 Благовещенска на эти деньги будет модернизирована слесарная и столярная мастерские, оборудован кабинет для изучения полиграфии, а в Свободненском районе - обувная и столярная мастерские. "Полученные знания и умения позволят выпускникам активнее социализироваться в обществе, овладевать более сложными специальностями и упростят задачу с трудоустройством", - уверены в министерстве.

Власти Амурской области в рамках нацпроекта "Образование" получат из федерального бюджета 372 млн рублей на создание образовательных и профориентационных центров, поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, обновление материально-технической базы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.