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В Приморье ежегодно будут обучать новым профессиям более 430 женщин после рождения ребенка

Около 20 млн рублей планируется выделить на эти цели

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Число жительниц Приморья, которые после рождения ребенка смогут получать новые профессиональные навыки, с 2020 года возрастет почти в 1,5 раза в рамках нацпроекта "Демография" - до 430 человек и более. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.

Нацпроект "Демография" на 2019-2024 годы включает пять федеральных программ: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

"В Приморье в 2019 году планируется направить на профессиональное обучение 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. С 2020 года стартует еще одно мероприятие, которое даст возможность мамам Приморья приобрести новые профессиональные знания и навыки, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В рамках нацпроекта "Демография" ежегодно по направлению центров занятости планируется обучать более 430 женщин. На эти цели планируется выделить около 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас находящиеся в декрете женщины в Приморье могут пройти обучение более чем по 20 специальностям в 78 учебных заведениях в формате очных и очно-заочных курсов, а также дистанционных программ. В 2018 году отпуск по уходу за ребенком совместили с дополнительным профессиональным образованием 319 женщин. На эти цели было выделено свыше 3,8 млн рублей.

"Так, во Владивостоке профобучение прошли 48 человек. Востребованными специальностями у жительниц краевой столицы стали бухгалтер, специалист по закупкам, руководитель малого и среднего бизнеса. Пять женщин освоили проектно- сметное дело, одна стала системным администратором, три - мастерами маникюра, еще три обучились компьютерной графике, две мамы стали логистами по транспорту, четыре - менеджерами по персоналу", - говорится в сообщении.

Также женщины в прошлом году обучались на кладовщиков, парикмахеров, а одна жительница Приморья приобрела профессию электрогазосварщика.

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РоссияПриморский край
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