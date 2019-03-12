В Томской области число детей, занимающихся в научных кружках, вырастет за 6 лет в 2 раза

ТОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Томской области планируют привлечь к занятиям в технических и естественнонаучных кружках в два раза больше детей - с 11,4% до 25% - к 2024 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила ТАСС во вторник вице-губернатор Людмила Огородова.

По ее словам, в рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественные условия "для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности" для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Для этого планируется вовлечь в систему дополнительного образования до 80% от общего числа детей в регионе, найти новые методы и содержание дополнительного образования, развивать кадры и инфраструктуру системы.

"В соответствии с требованиями времени система дополнительного образования должна предоставить возможность каждому ребенку найти себя, определиться с дальнейшим профессиональным выбором, чтобы ребенок мог полноценно самореализоваться в современном мире. В век глобальной цифровизации и информатизации, как мы понимаем, наиболее актуальными для таких целей становятся техническое и естественнонаучное направления, которые, несомненно, должны развиваться. На региональном уровне мы ставим перед собой задачу увеличить охват детей, занимающихся в технических и естественнонаучных кружках к 2024 году до 25% (сейчас это 11,4%)",- сказала Огородова.

В качестве примера высокотехнологичного учреждения допобразования Огородова привела созданный на базе Томского госуниверситета Центр развития современных компетенций. Его цель - развитие дополнительного образования по STEM-системе (обучение, включающее в себя изучение естественных наук вместе с инженерией, технологией и математикой), IT и инженерным направлениям - всего 17 дополнительных общеразвивающих программ.

"В 2019 году программы, реализуемые Центром с привлечением сотрудников НИ ТГУ и использованием современного оборудования, станут доступными и для сельских детей. В рамках краткосрочных 1-2-дневных выездных программ в районах области ребята из сельских школ смогут на практике поглубже познакомиться с передовыми технологическими направлениями в рамках занятий по схемотехнике, IT-технологиям, робототехнике и т.д", - отметила она.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения Ольга Васильева.