Пять регионов Поволжья получат субсидии на центры для одаренных детей

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Пять регионов Приволжского федерального округа (ПФО) получат субсидии из федерального бюджета на открытие и развитие инфраструктуры центров для одаренных детей. Об этом во вторник рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая с докладом на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО "О реализации в регионах ПФО мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению" в Ижевске.

"В 2019 году в рамках федерального проекта министерство просвещения Российской Федерации предоставит 16 субъектам субсидии из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры центров одаренных детей. В их числе пять регионов Приволжского федерального округа", - сказал он. Бречалов уточнил, что средства из федеральной казны на эти цели получат Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Нижегородская область.

По словам Бречалова, системная работа с одарённой молодежью требует активного участия власти, образования, бизнеса и некоммерческого сектора. По его словам, примером образовательной среды, стимулирующей развитие детей в сфере научно-технического творчества, являются детские технопарки "Кванториум", оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Бречалов рассказал, что в настоящее время в ПФО "Кванториумы" функционируют в 11 из 14 регионов, и в течение этого года планируется их создание в Саратовской и Оренбургской областях, а также в Марий Эл.

"Кроме того, с 2019 года во всех регионах планируется запуск мобильных технопарков для детей, проживающих в сельской местности и малых городах", - сообщил Бречалов. По его словам, в 2019 году в Нижегородской области будут созданы два мобильных "Кванториума", которые в течение года посетит около 1,5 тыс. школьников.