Правительство поручило к апрелю определить участников проекта "Промышленный экспорт"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу и "Российскому экспортному центру" (РЭЦ) к 1 апреля 2019 года подготовить список производителей - потенциальных участников федерального проекта "Промышленный экспорт". Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства.

"До 1 апреля 2019 г. подготовить <...> и представить в правительство Российской Федерации предварительный сводный перечень производителей - потенциальных участников федерального проекта "Промышленный экспорт", - отмечается в поручении.

Минпромторгу и РЭЦ также поручено обеспечить организационную, методическую и информационную поддержку российских производителей промышленной продукции по их участию в федеральном проекте, включая подготовку корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Федеральный проект "Промышленный экспорт" является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%, до $250 млрд.