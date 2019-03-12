Новосибирский институт теплофизики будет разрабатывать технологии для исследования космоса

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Институт теплофизики Сибирского отделения РАН займется разработкой эффективных технологий для применения в исследовании космоса. С этой целью в рамках национального проекта "Наука" в институте была создана молодежная лаборатория, сообщил ТАСС во вторник ученый секретарь института Максим Макаров.

Национальный проект "Наука" подразумевает до 2024 года создание новых лабораторий, 30% из которых будут возглавлять молодые перспективные исследователи. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков уточнял, что всего таких лабораторий будет создано 900, и их коллектив будет состоять из молодых специалистов, которые, обучаясь в университетах, смогли бы более активно участвовать в исследовательских проектах.

"Открыта лаборатория энергоэффективных технологий для наземных и космических применений, которая займется изучением теплофизических процессов с целью создания эффективной системы охлаждения микроэлектроники для наземных и космических устройств", - сказал Макаров.

Кроме того, в институте открылись лаборатория основ безопасности и эффективного использования реакторных установок и лаборатория синтеза новых материалов. Первая из них займется безопасностью ядерной энергетики, а вторая - проблемами синтеза наноматериалов и композитных материалов. Всего в трех лабораториях будет задействовано около 30 сотрудников, которые были привлечены из числа сотрудников института, аспирантов НГУ, работников новосибирского Академпарка. Создание лабораторий связано в том числе с увеличением госзадания института.

"В планах указано, что финансирование госзадания на наш институт будет увеличено на 30 млн рублей. И соответственно предполагается увеличение количества публикаций. На одну новую штатную единицу предполагается полторы публикации", - отметил Макаров.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы.