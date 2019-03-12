Васюганский заповедник в Сибири откроют в рамках национального проекта "Экология"

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Фактическое создание Васюганского заповедника в Западной Сибири, юридическое оформление которого произошло в 2018 году, будет включено в национальный проект "Экология", сообщил ТАСС во вторник министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

В декабре 2017 года было подписано постановление о создании Васюганского заповедника площадью 5,3 млн гектаров. Он находится в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей.

"У нас в рамках года экологии был создан Васюганский заповедник. По документам он создан, но физически его еще пока нет: не создана дирекция, она не размещена, не набираются сотрудники, не производится маркировка территории. В рамках национального проекта, вероятно, это все и будет сделано", - сказал Даниленко.

По его словам, всего на территории Новосибирской области функционируют 85 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 1,7 млн га, из которых четыре имеют статус федерального значения - заповедник "Васюганский", заказник "Кирзинский", Дендрологический сад Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И. В. Мичурина, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН. Также 54 памятника природы и 24 заказника имеют статус регионального значения и три ООПТ местного значения. Нацпроектом "Экология" предусмотрено увеличение количества особо охраняемых природных территорий федерального значения не менее чем на 24 или на 5 млн га до 2024 года.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

О Васюганском заповеднике

В декабре 2017 года было подписано постановление о создании заповедника площадью 614,8 тыс. гектаров в Томской и Новосибирской областях, на территории Васюганского болота. Большие Васюганские болота площадью 5,3 млн гектаров находятся в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей. Здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами.

Это стратегическое хранилище пресной воды (400 кубических километров), также там содержится порядка 2% мировых запасов торфа. Болота являются природным охладителем климата, они изымают из атмосферы углерод основу парниковых газов. Васюганские болота в 2007 году включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, как отмечали ранее в администрации Томской области, после создания заповедника болота окончательно войдут в список Всемирного наследия.