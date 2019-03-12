Северная Осетия участвует в нацпроектах по здравоохранению на сумму более 1 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Северная Осетия участвует в семи национальных проектах по здравоохранению на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"Продолжается работа, направленная на улучшение здоровья и повышение продолжительности жизни населения. Республика участвует сразу в семи национальных проектах по здравоохранению на общую сумму - более миллиарда рублей. Это самый объемный по затратам раздел, что обосновано", - сказал Битаров.

В этом году в республике откроется поликлиника на 850 посещений в смену в городе Моздок, которая простаивала более семи лет. Также в июне будет сдана в эксплуатацию после реконструкции Ардонская районная больница.

Уже завершено строительство противотуберкулезного диспансера и проведен капитальный ремонт в корпусах Правобережной и Алагирской районных больниц.

"Но останавливаться на этом нельзя. В республике все ещё много объектов, которые нуждаются в реконструкции. Первая в очереди Республиканская детская больница. В ближайшее время там начнутся работы по реконструкции двух корпусов и строительству новой детской поликлиники", - сказал глава.

Планируется решить также вопрос отделений гастроэнтерологии и гинекологии Клинической больницы скорой помощи во Владикавказе. В начале следующего года они разместятся в обновленном после реконструкции здании, которое простаивает более 20 лет. Работы начнутся уже во втором квартале нынешнего года.

Сельские ФАП

Как отметил в докладе-послании Вячеслав Битаров, для обеспечения доступности медицинской помощи жителям сел с численностью до 100 человек приобретен передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В 2018 году завершено строительство ФАПов в населенных пунктах Толдзгун, Редант и Цей, а в текущем году будут возведены в селениях Куртат, Майское и Октябрьское Моздокского района.

В ближайшее время ФАПы откроются в амбулатории в селениях Тарское, Сунжа и Кизляр.

Для экстренной доставки пациентов в этом году в республике появится вертолет, оснащенный медицинским оборудованием. "Хочу отметить личную заслугу в этом бывшего министра - Михаила Александровича Ратманова", - сказал глава региона.

Он отметил необходимость продолжения работа по федеральным целевым программам, так как в республике требуется построить и реконструировать ещё 46 объектов здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии.

Он поручил правительству изыскать необходимые финансовые ресурсы на реконструкцию республиканской психиатрической больницы и уже в этом году приступить к ремонту.