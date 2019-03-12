На улучшение жилищных условий в Северной Осетии в 2019 году направят 2,5 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Северная Осетия направит более 2,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий населения в 2019 году. Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

Данные меры напрямую связаны с реализацией национального проекта "Жилье и городская среда".

"В результате проведенной работы на улучшение жилищных условий наших граждан в этом году предусмотрено уже свыше 2,5 млрд рублей", - сказал Битаров.

По его словам, всего в 2018 году в республике жилищные условия улучшили 4 тыс. 307 человек - это 1197 семей. На эти цели было направлено около 2 млрд рублей.

В этом году 650 семей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны получат сертификаты на жилье. Всего жилищные условия улучшили 550 семей этих категорий, среди которых 488 - вынужденные переселенцы.

Также в этом году запланировано обеспечить жильем 66 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году жильем были обеспечены 60 детей-сирот. Улучшили жилищные условия и 226 молодых семей. В рамках развития сельских территорий в 2018 году субсидии получили 104 человека - это 26 семей. В этом году их количество увеличится почти в четыре раза и субсидии получат 100 семей.

Жилье молодым бюджетникам

Как отметил руководитель республики, в соответствии с поручением, озвученным в докладе-послании в 2018 году, был разработан механизм по оказанию мер господдержки при приобретении жилья молодым специалистам бюджетной сферы.

"В итоге размер целевой субсидии составляет 400 тыс. рублей, из которых 100 тыс. идут на оплату первоначального взноса, а 300 - на погашение части процентной ставки по ипотечному кредиту. Такую помощь уже получают 16 семей. И в текущем году поддержка продолжится", - сказал он.

В настоящее время в сфере жилищного строительства актуальной является и многолетняя проблема обманутых дольщиков. Их в республике насчитывается 470 человек. Недостроенными остаются дома, в которых более тыс.и квартир. "Но ситуация постепенно выправляется. В прошлом году возобновлено возведение двух домов. Один из них сдали в декабре и более 100 человек, наконец, смогли получить свои законные квартиры. Необходимо завершить строительство еще семи проблемных объектов, из которых в текущем году планируем сдать два дома - это более 150 квартир", - сказал Битаров.

По его словам, правительством республики разработана и уже принята "дорожная карта", которая предусматривает реализацию необходимых мер для поэтапного введения в строй подобных объектов. "Но впредь таких строек в республике быть не должно", - заключил он.