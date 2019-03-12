Центр народных художественных промыслов создадут во Владикавказе в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Торгово-выставочный центр народных художественных промыслов будет создан во Владикавказе в 2019 году. Такое поручение дал во вторник глава республики Вячеслав Битаров, выступая с докладом-посланием парламенту региона.

Создание центра напрямую связана с реализацией мероприятий в рамках нацпроекта "Культура".

"Большое внимание необходимо уделять сохранению и развитию народных промыслов. И сегодня ставится задача объединить мастеров-ремесленников республики, которые будут презентовать и одновременно продавать продукцию на единой площадке. Для этого создается Торгово-выставочный центр народных художественных промыслов. Поручаю правительству до конца года обеспечить открытие центра", - сказал Битаров.

Как сообщалось, в центре будут представлены образцы традиционного искусства и аутентичные работы осетинских мастеров. Все зарегистрированные юридические лица смогут выставлять на реализацию изделия народных промыслов, если они будут надлежащего качества и соответствовать установленным стандартам.

Отбор выставляемой на этой площадке продукции будет проводить художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам, который действует при министерстве промышленности и транспорта республики. Будет также создан портал по популяризации искусства осетинских мастеров и составлен реестр эталонных образцов.