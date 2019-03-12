Иркутская область готова ежегодно переобучать почти 850 людей предпенсионного возраста

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Центры занятости Иркутской области ежегодно будут направлять на обучение и повышение квалификации почти 850 граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщила журналистам во вторник министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.

"Правительством Иркутской области в рамках федерального национального проекта реализуется наш региональный проект, который направлен в том числе на возможность людей переобучиться и быть трудоустроенными. Ежегодно мы планируем переобучать 845 лиц предпенсионного возраста", - сказала Воронцова.

Она уточнила, что жители региона предпенсионного возраста, которые продолжают работать, могут повысить квалификацию за счет бюджета, а у безработных есть возможность пройти переобучение и трудоустроиться. К настоящему времени в центры занятости с этими целями обратились более 1,5 тыс. граждан. В программу включились 60 работодателей. Как сообщила министр, безработные во время обучения будут получать стипендию в 13,5 тыс. рублей.

"Список профессий составило министерство труда исходя из тех, которые востребованы на рынке, и мы изучали потребность лиц предпенсионного возраста, узнали, на кого они бы хотели переобучиться. Переобучение займет не более трех месяцев. Отбираются учебные заведения, которые готовы предоставить программу обучения по той или иной профессии и которые соответствуют потребностям гражданина, например, близость к месту жительства", - пояснила Воронцова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 гг., включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Лицами предпенсионного возраста считаются граждане, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.