Ученые НГТУ создали платформу для оценки навыков школьников в сфере цифровой экономики

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета (АВТФ НГТУ) создали платформу для браузеров и мобильных приложений, которая поможет школьникам оценить свои навыки в области цифровой экономики, рассказал во вторник ТАСС один из разработчиков, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления АВТФ НГТУ Иван Томилов.

Рост числа специалистов, обладающих необходимыми знаниями в сфере цифровой экономики, является одним из целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика", который реализуется в РФ с 2019 по 2024 год.

"Разработанная нами платформа, доступ к которой будет осуществляться через мобильное приложение или веб-браузер, поможет школьникам оценить, к чему у них есть склонность и какой у них уровень владения навыками в области цифровой экономики. Платформа позволит построить индивидуальную образовательную траекторию, по которой школьник может двигаться, чтобы улучшить ряд навыков, где у него наблюдается пониженный уровень", - сказал Томилов.

Он добавил, что демонстрационную версию платформы разработчики представят для всех желающих школьников в ходе новосибирской выставки "Учсиб-2019", которая пройдет с 14 по 16 марта. Всего, по словам Томилова, тестирование должны пройти около 10 тыс. школьников со всей Новосибирской области.

"Школьники будут иметь возможность регистрироваться и пройти тест, как им удобно, а демонстрационная версия, которая будет презентована на выставке, будет доступна без регистрации", - уточнил разработчик.

Помимо увеличения числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере, основными целями нацпроекта "Цифровая экономика" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России. Кроме того, проект нацелен на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.