Химико-биологический интернат для одаренных детей планируют открыть в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Экспериментальные классы химико-биологического направления с возможностью круглосуточного пребывания учащихся из отдаленных районов планируется открыть в Северной Осетии. Такое поручение дал во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

Данная инициатива напрямую связана с нацпроектом "Образование". Ранее в рамках реализации стратегии социально-экономического развития республики была разработана и реализуется региональная программа "Развитие образования". В ее рамках при физико-математическом интернате созданы условия для круглосуточного пребывания одаренных детей из сел республики, отобранных на математических олимпиадах.

"Поручаю правительству в 2019 году реализовать подобную модель в химико-биологическом направлении и охватить при этом детей со всей республики. Определить школу, на базе которой будут открыты экспериментальные классы, обеспечив при этом возможность круглосуточного пребывания учащихся из отдаленных районов в течение учебной недели", - сказал Битаров.

В числе приоритетных вопросов в сфере образования он назвал сокращение и ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для решения этой острой проблемы в прошлом году было построено четыре детских сада на 480 мест. Еще четыре объекта на 750 мест откроются в ближайшее время.

Также будут созданы дополнительные места в уже имеющихся 28 детских садах, с помощью строительства новых зданий. Соответствующие соглашения о предоставлении субсидии уже подписаны между правительством республики и федеральным министерством просвещения.

В настоящее время в республике строятся две школы во Владикавказе. Одна из них - на 1100 мест - откроется уже в этом году. Кроме того, в 2019 году в 17 сельских образовательных организациях республики будут созданы центры гуманитарного и цифрового профиля. Также будет направлено 160 млн рублей на реализацию программ дополнительного образования, благодаря которым у детей появится возможность осваивать основы робототехники, изучать информатику и астрономию.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения Ольга Васильева.