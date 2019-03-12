Белгородская область направит более 4 млрд рублей на допподдержку семей при рождении детей

КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Белгородской области направят более 4 млрд рублей на дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе при рождении первого ребенка, сообщил во вторник на заседании регпарламента глава области Евгений Савченко.

"Будет оказываться финансовая поддержка семьям при рождении детей, на эти цели планируется направить до 2024 года более 4 млрд рублей", - сказал он. Савченко отметил, что в рамках нацпроекта "Демография" единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. рублей получат студенческие семьи при рождении первого ребенка, а всем семьям, в которых есть дети в возрасте до полутора лет, будет предоставлена матпомощь на детское питание.

К началу реализации нацпроекта "Демография", включающего, в том числе федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в Белгородской области осуществляются выплаты регионального материнского капитала на сумму более 55 тыс. рублей, также семьи получают ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого, а также третьего и последующего детей до достижения трехлетнего возраста.

Как уточнили ТАСС в управлении социальной защиты населения области, одной из главных задач при реализации нацпроекта станет увеличение суммарного коэффициента рождаемости, в том числе за счет оздоровления беременных женщин, увеличения объема медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, содействия молодым семьям в вопросах приобретения и строительства жилья.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".