Школьники на хакатоне кружков НТИ создадут "Умный квартал" для Санкт-Петербурга

ТАСС, 12 марта. Школьники на форуме разработчиков программного обеспечения (хакатоне) "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) в Санкт-Петербурге разработают мобильные приложения для навигации по кварталу технопарка "Ленполиграфмаш". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кружкового движения.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

"Задачу перед школьниками поставит холдинг точного приборостроения "Ленполиграфмаш", в который входят 45 предприятий. У холдинга есть собственный технопарк, расположенный на территории городского квартала Петроградского района Санкт-Петербурга. Из-за плотной застройки, здания в квартале часто отличаются только литерой <...> Холдинг предлагает школьникам разработать удобную навигацию внутри квартала - как между зданиями, так и внутри корпусов - и создать навигационное приложение", - сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Участники хакатона для работы получат 3D-модель самого квартала, поэтажные планы зданий и перечень резидентов технопарка. В качестве второго задания школьникам предстоит создать индивидуальные образовательные программы на основе данных пользователей. Молодые люди займутся созданием сервиса, который будет анализировать данные пользователя и рекомендовать под его потребности индивидуальную траекторию развития: образовательные программы, мастер-классы, интенсивы и другие.

IT-марафон с участием молодых программистов пройдет в рамках образовательного форума "Университет будущего" в Санкт-Петербурге 16 марта. Победители получат приглашения на образовательный интенсив "Остров 10-22", который пройдет 10-22 июля в Сколковском институте науки и технологий (Москва), и призы от партнеров. Главным партнером Кружкового движения НТИ в проведении хакатона выступает "Ленполиграфмаш", соорганизаторами - Университет НТИ 20.35, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и "Точка кипения - Санкт-Петербург".