В Белгородской области планируют повысить уровень выявления онкологических заболеваний

ТАСС, 12 марта. Реализация национального проекта "Здравоохранение" в Белгородской области позволит увеличить уровень выявления врачами онкологических заболеваний на ранних стадиях до 63% к 2024 году, сообщил во время отчета о работе правительства глава региона Евгений Савченко.

"На организацию помощи онкобольным до 2024 года предусмотрена финансовая поддержка в 8 млрд рублей за счет всех источников финансирования. Развитие онкологической службы позволит нам повысить до 63% выявляемость злокачественных образований на ранних стадиях", - отметил глава региона.

По данным департамента здравоохранения и соцзащиты населения региона, к концу 2017 года доля злокачественных новообразований в области, выявленных на ранних стадиях, составила порядка 59,9%.

"На базе медицинских организаций появятся восемь функциональных центров амбулаторной онкологической помощи. Для Белгородского онкодиспансера будет приобретено оборудование на сумму около 2 млрд рублей", - добавил Савченко.

В регионе появится центр медико-психологической поддержки жителей с онкологическими заболеваниями, запланировано строительство первого хосписа для детей.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов и направлен, в частности, на улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий.