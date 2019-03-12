Более 630 дворов планируют благоустроить в Северной Осетии за шесть лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Более 630 дворов и 145 общественных территорий благоустроят в Северной Осетии за шесть лет в рамках проекта партии "Единая Россия" "Городская среда". Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"Всего в прошедшем году по этой программе благоустроено 44 территории по всей республике. В текущем году по этой линии только из федерального бюджета будет выделено более 200 млн рублей. А за шесть лет по данной программе планируется благоустроить 632 двора и 145 общественных территорий", - сказал Битаров.

По его словам, в рамках программы уже завершена первая очередь реконструкции главной прогулочной зоны Владикавказа - парк культуры и отдыха. Полностью работы завершатся до конца года.

Руководитель республики поручил правительству региона и руководству города проработать мероприятия по полной реставрации проспекта Мира с 2020 года.