Математический журнал УрФУ вошел в международную научную базу Scopus

В соответствии с национальным проектом "Наука", не менее 500 российских журналов должны быть включены в международные базы данных.

"Наш журнал вошел в международную базу Scopus. Ранее он уже попадал в российские и зарубежные базы, но у нас определяющей является Scopus - самая большая научная база. Журналу три года, заявку на включение в базу можно подавать только через два года существования издания", - сказал Пименов.

Как пояснил собеседник агентства, для включения в международные научные базы журнал должен отвечать определенным требованиям. Тексты должны быть написаны на английском языке, либо должны иметь английские аннотации. Каждая статья должна быть прорецензирована минимум двумя научными рецензентами, главное требование - высокий научный уровень. В рецензии на заявку отмечено, что Ural Mathematical Journal представляет собой "журнал хорошего качества с акцентом на области, в которых Российская Федерация имеет очень длинную традицию превосходства", добавил он.

"Включение журнала в мировые научные базы дает изданию цитируемость, индексируемость, математическая общественность получит больший доступ к интересующим их работам. У нас, к сожалению, многие работы неизвестны широкой публике, потому что они были написаны на русском языке и не попали в такие базы", - отметил Пименов. Ученый добавил, что коллектив журнала достаточно разнообразный. Его возглавляют опытные специалисты, а среди авторов много молодых ученых.

База данных Scopus принадлежит компании Elsevier. Она призвана собирать, анализировать и индексировать научные публикации в журналах, сборниках статей и конференций из всех отраслей наук. В настоящее время в ней индексируются более 24 тыс. периодических изданий, в том числе 340 российских, а также книги и материалы научных конференций. Ранее сообщалось, что в базу Scopus был включен журнал Санкт-Петербургского горного университета "Записки горного института".