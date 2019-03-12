Чемезов: цифровизация экономики России до 2025 года может обеспечить до 11% прироста ВВП

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Цифровизация экономики России в ближайшие пять - шесть лет может обеспечить до 11% прироста ВВП страны. Такую оценку озвучил глава Ростеха Сергей Чемезов на мероприятие по подведению итогов работы Радиоэлектронного кластера госкорпорации.

"По самым скромным подсчетам, за следующие пять - шесть лет цифровизация экономики должна дать примерно 4,5% прироста ВВП, а при амбициозном сценарии - более 11% прироста. С точки зрения экономики цифровые технологии позволяют достигнуть существенного сокращения затрат и формирования новых источников дохода через создание новых продуктов и сервисов, и интеграции их в системные инфраструктурные проекты", - сказал он.

Чемезов отметил, что переход страны от сырьевой экономики к цифровой, безусловно, требует от радиоэлектронной отрасли стремительных изменений.

О нацпрограмме

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше полутора триллионов рублей.