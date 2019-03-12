Рекультивация крупного хвостохранилища в КЧР начнется в апреле 2019 года

ЧЕРКЕССК, 12 марта. /ТАСС/. Рекультивационные работы на хвостохранилище площадью 47 га в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) начнутся в 2019 году в рамках национального проекта "Экология". Стоимость работ составит порядка 700 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС первый заместитель начальника управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР Валентина Ляшова.

"Мы начинаем реализацию в этом году, [она] рассчитана на три года. Это ликвидация накопленного ущерба в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Будем рекультивировать 47 га в Урупском районе. Всего стоимость работ порядка 700 млн рублей за все три года", - сказала собеседница агентства.

Работы планируют начать уже в апреле, сказала она. В настоящее время реализация проекта на этапе проведения торгов и определения подрядчика.

По словам Ляшовой, объект долгое время не эксплуатировался и долгое время не рекультивировался. "Там заполнена водой часть хвостохранилища, вымываются [загрязняющие] вещества из отходов. Из-за того, что хвостохранилище не эксплуатируется есть вероятность прорыва дамб, дренирования в реку. Там прилегающие территории, которые загрязнены, работы будут проводиться на 47 га, а когда закроется хвостохранилище, то будут восстановлены 56 га", - сказала она.

Собеседница уточнила, что технический этап [рекультивации] будет идти три года, биологический - "будет начинаться с третьего года, и потом [его] будут продолжать муниципальные образования".

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".