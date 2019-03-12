Крым выделит более 47 млн рублей на поддержку экспорта машиностроительной и химпродукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым до 2024 года намерены направить 47,5 млн рублей на продвижение химической и машиностроительной продукции на внешних рынках. Финансирование предусмотрено проектом "Промышленный экспорт" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"), сообщил ТАСС во вторник министр промышленной политики полуострова Андрей Васюта.

В Крыму находятся такие крупные химические предприятия, как Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" ("Крымский Титан"), ПАО "Крымский содовый завод" и АО "Бром". Также на полуострове работают судостроительные заводы "Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии, электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма" и некоторые другие предприятия машиностроения.

"На реализацию комплекса мероприятий по выполнению регионального проекта "Промышленный экспорт" до конца 2024 года в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено средств на общую сумму в размере 47,5 млн рублей. Источником финансового обеспечения комплекса мероприятий регионального проекта "Промышленный экспорт" является бюджет Республики Крым", - сказал он.

Васюта уточнил, что проект предусматривает участие крымских предприятий в выставках и бизнес-миссиях в 2019-2024 годах. Также средства будут направлены на возмещение затрат по сертификации и ресертификации предприятий региона.

Проект "Промышленный экспорт" является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.