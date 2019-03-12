Последние пять свалок и полигонов в границах городов в Югре ликвидируют до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют ликвидировать последние три свалки мусора и два полигона размещения твердых бытовых отходов, располагающиеся в границах городов региона, при реализации национального проекта "Экология". Об этом ТАСС сообщили во вторник в Природнадзоре Югры.

Проект "Чистая страна" входит в национальный проект "Экология". На него планируется направить более 124 млрд рублей до конца 2024 года. Запланирована ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов РФ.

"В рамках реализации проекта "Чистая страна" проведена инвентаризация пяти объектов размещения отходов, расположенных в городской черте региона. Это находящиеся в эксплуатации свалки в Нефтеюганске, Нягани, Когалыме, а также полигоны в Нижневартовске и в поселении Федоровский Сургутского района. Все они подлежат ликвидации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полигон в Федоровском и свалку в Нефтеюганске планируется ликвидировать в 2019-2020 годах. На первый из них, согласно информации на сайте Природнадзора Югры, планируется направить 164,8 млн рублей, а на второй - 66 млн рублей. "По Нефтеюганску в настоящее время заключен контракт на разработку проектной документации, финансирование планируется выделить в 2020 году", - уточнил собеседник агентства.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".