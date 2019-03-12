Нацпроект "Экология" и безопасность Арктики обсудят на конгрессе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. IV всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" начнется 13 марта в Екатеринбурге, среди новых тем - реализация нацпроекта "Экология" и экологической безопасности арктических территорий. Об этом во вторник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"В четвертый раз Свердловская область принимает всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" <…> В этом году в рамках конгресса будут и новые темы - это касается и Арктики и национального проекта "Экология", - сказал Кузнецов.

Министр пояснил, что Свердловская область включена в реализацию нацпроекта по направлениям "Чистый воздух", "Чистая страна", "Чистая вода", "Сохранение биологического разнообразия", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

Член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков отметил важность международного аспекта в вопросе экологической безопасности Арктики. "За Россией пристально наблюдает международное сообщество, особенно по поводу освоения арктических территорий. Насколько мы грамотно и цивилизованно, с соблюдением норм международной экологической безопасности будем подходить к этим вопросам, сыграет не только имиджевую роль для РФ, но и геополитическую роль - настолько Россия будет воспринята в международном глобальном экологическом диалоге", - уточнил Жуков.

IV всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" проходит в Екатеринбурге с 13 по 14 марта на площадке Международного центра торговли.

ТАСС является информационным партнером IV всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов".