{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Нацпроект "Экология" и безопасность Арктики обсудят на конгрессе в Екатеринбурге

IV всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" пройдет с 13 по 14 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. IV всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" начнется 13 марта в Екатеринбурге, среди новых тем - реализация нацпроекта "Экология" и экологической безопасности арктических территорий. Об этом во вторник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"В четвертый раз Свердловская область принимает всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" <…> В этом году в рамках конгресса будут и новые темы - это касается и Арктики и национального проекта "Экология", - сказал Кузнецов.

Министр пояснил, что Свердловская область включена в реализацию нацпроекта по направлениям "Чистый воздух", "Чистая страна", "Чистая вода", "Сохранение биологического разнообразия", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

Член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков отметил важность международного аспекта в вопросе экологической безопасности Арктики. "За Россией пристально наблюдает международное сообщество, особенно по поводу освоения арктических территорий. Насколько мы грамотно и цивилизованно, с соблюдением норм международной экологической безопасности будем подходить к этим вопросам, сыграет не только имиджевую роль для РФ, но и геополитическую роль - настолько Россия будет воспринята в международном глобальном экологическом диалоге", - уточнил Жуков.

IV всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" проходит в Екатеринбурге с 13 по 14 марта на площадке Международного центра торговли.

ТАСС является информационным партнером IV всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов".

Теги
РоссияАрктика сегодня
Более 250 жителей Псковской области предпенсионного возраста получат допобразование
Это станет возможным благодаря реализации в регионе федерального проекта "Старшее поколение"
Читать полностью