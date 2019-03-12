Саратовская область направит на строительство объектов водоснабжения более 2,5 млрд рублей

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют до 2024 года направить более 2,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, сообщил во вторник ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин.

Работы будут профинансированы за счет реализации федерального проекта "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология"), задачей которого является повышение качества питьевой воды.

"Министерство строительства и ЖКХ области принимает участие в реализации проекта "Чистая Вода", в рамках которого предусматривается строительство и реконструкция объектов водоснабжения. Общая сумма финансирование проекта составит порядка 2,5 млрд рублей, в основном, это средства федерального бюджета", - сказал Тепин.

Он уточнил, что средства пойдут, в первую очередь, на строительство и реконструкцию водопроводов, водозаборов и очистных сооружений, например, на строительство водопроводной сети для круглогодичного водоснабжения населения села Усть-Курдюм в городе Саратов. По данным министерства строительства и ЖКХ региона, в настоящий момент чистой водой обеспечены порядка 92% жителей области, за счет реализации проекта этот показатель превысит 98%.



