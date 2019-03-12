Более 250 жителей Псковской области предпенсионного возраста получат допобразование

ПСКОВ, 12 марта. /ТАСС/. Более 250 жителей Псковской области предпенсионного возраста повысят свою квалификацию или получат дополнительное профессиональное образование в 2019 году. Это станет возможным благодаря реализации в регионе федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", сообщил журналистам зампред комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Леонид Кириллов.

Вопрос обучения людей предпенсионного возраста для Псковской области актуален. По данным областного комитета по социальной защите населения, каждый третий житель региона является пенсионером: на территории области зарегистрировано 210 тыс. пожилых людей, а общее число жителей составляет 640 тыс. человек.

"Сегодня около 22 тыс. жителей Псковской области являются гражданами предпенсионного возраста, они имеют право участвовать в наших мероприятиях профессионального обучения, повышения квалификации, как работающих, так и неработающих. Всего по федеральной программе Министерством труда выделен определенный процент, будет обучено 256 граждан в 2019 году. Суммарно на это мероприятие [выделено] 17,5 млн рублей, из них 870 [тыс. рублей] - это деньги областного бюджета, остальное - федеральные деньги", - сказал Кириллов.

По его словам, чтобы получить новую профессию или повысить квалификацию, граждане должны обратиться в псковский центр занятости с соответствующим заявлением.

"Гражданин предпенсионного возраста должен обратиться в центр занятости с заявлением, затем пройти тестирование у специалиста по профориентации и получить соответствующий сертификат. Мы ограничили его действие: в течение трех месяцев гражданин должен обратиться в образовательную организацию для получения соответствующей услуги по обучению по профессии, которая обозначена в сертификате. Затем мы возмещаем затраты на обучение гражданина", - пояснил зампред.

Перспективы проекта

По словам Кириллова, администрация Псковской области намерена к 2024 году охватить программами переобучения людей предпенсионного возраста более 2,7 тыс. человек, что в 2,5 раза превышает показатели, запланированные для региона федеральным проектом.

"Запланировано порядка 1,1 тыс. человек переобучить до 2024 года [по федеральной программе]. Думаю, что мы в итоге обучим в 2,5 раза больше, чем запланировано. Мы выявили 20 образовательных организаций, которые предложили 450 различных программ, которые удовлетворяют условиям, сделали и защитили ведомственную целевую программу в Минтруде, включились в национальный проект", - рассказал Кириллов.

Как пояснила журналистам директор института непрерывного образования Псковского госуниверситета Инна Андреянова, переобучение людей предпенсионного возраста в Псковской области начнется в апреле. В среднем образовательные программы рассчитаны на три месяца.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.