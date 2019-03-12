Более 660 км дорог Калужской агломерации отремонтируют до конца 2024 года по нацпроекту

ТАСС, 12 марта. Более 660 километров дорог Калужской агломерации будут отремонтировано до конца 2024 года благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За шесть лет на эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено более 4,1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"За период 2019-2024 годов размер межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит 3,3 млрд рублей, финансирование мероприятий из консолидированного бюджета области за аналогичный период составит 858 млн рублей. По итогам реализации мероприятий проекта к концу 2024 года в Калужской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 85%. Для достижения обозначенного показателя будет выполнен ремонт 668 км дорог агломерации", - сказал собеседник агентства.

В состав Калужской агломерации вошли города Калуга и Обнинск, а также Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы. Общая протяженность дорог агломерации составляет 1,8 тыс. км, более 830 из них - дороги регионального значения, уточнили в пресс-службе. Всего до конца 2024 года в Калужской области отремонтируют порядка 800 км дорог.

Около 170 километров федеральных и региональных дорог региона работают в режиме перегрузок. За шесть лет их количество планируется сократить на 10%. В 2019 году на эти цели будет направлено 214 млн рублей. Калуга и Обнинск разработали комплексные схемы организации дорожного движения и пассажирских перевозок на территории городов, а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Власти Калужской области планируют большую часть промышленных грузов отправлять не автомобильным, а железнодорожным транспортом через транспортно-логистические центры "Росва" и "Ворсино".