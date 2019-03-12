Более 5 тыс. новых мест создадут в школах Липецкой области к 2024 году

ТАСС, 12 марта. Власти Липецкой области планируют в рамках национального проекта "Образование" создать более 5 тыс. новых мест в сельских и городских школах. Уже в 2019 году будет сдана новая школа на 800 мест в городе Липецк, сообщил ТАСС представитель управления образования региона Александр Прокофьев.

"Одним из самых крупных проектов в нацпроекте "Образование" в Липецкой области станет "Современная школа", на которую из бюджет региона направят около 1,3 млрд рублей. Будут созданы новые места в сельских и городских школах: в 2019 году появится более 850 мест, а до 2024 года - более 5 тыс. мест. Это позволит полностью ликвидировать в школах региона вторую смену", - сказал собеседник.

Он добавил, что ликвидация второй смены в школах позволит прогнозировать учебный день ребенка и освободит время для занятий по программам дополнительного образования.

"В 2019 году по этому проекту в Липецке откроется новая школа на 800 мест и начнется строительство второй школы на 800 мест в одном из сел Усманского района, ее сдача намечена на 2020 год. Планируется и обновление материально-технической базы в школах сел и малых городов, чтобы к 2024 году порядка 36 тыс. детей могли обучаться по программам цифрового и гуманитарного профилей", - сказал Прокофьев.

По его данным, на реализацию нацпроекта "Образование" из бюджета Липецкой области с 2019 по 2024 годы планируется направить около 8,7 млрд рублей. В рамках этого нацпроекта в регионе будут реализованы проекты "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Социальная активность", "Поддержка семей, имеющих детей", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого" и "Современная школа".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.