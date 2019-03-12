Чувашия направит 600 млн рублей в 2019 году на оснащение центра поддержки талантов

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 600 млн рублей будет направлено в этом году на завершение работ по созданию центра поддержки одаренных детей в Чувашии. Об этом сообщил во вторник журналистам после выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Ижевске глава Чувашии Михаил Игнатьев.

"Мы создали на базе Дома творчества межмуниципальный центр для поддержки одаренных [детей], но не завершили [работу]. В этом году я поставил задачу выделить еще 600 млн рублей. С помощью vинпросвещения мы защитили проект "Успех каждого ребенка" и в течение года мы создадим еще этот центр по поддержке талантливых, одаренных детей", - сказал он. Проект "Успех каждого ребенка" входит в национальный проект "Образование".

Игнатьев добавил, что в республике также введен в эксплуатацию межрегиональный центр компетенций в области автоматики, электроники и радиотехники.

"Его мы создавали поэтапно, но, с учетом выделения федеральных средств, ввели в эксплуатацию год назад. Сегодня он соответствует всем требованиям. Пять наших специалистов среднего профессионального образования и высшего профессионального образования участвуют на чемпионате мира по компетенциям", - уточнил он.

Глава республики отметил, что в этом году только на отрасль образования в регионе будет выделено более 20 млрд рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.