Чувашия за три года направит на реализацию нацпроектов 120 млрд рублей

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Около 120 млрд рублей, в том числе из внебюджетных источников, будет направлено на реализацию нацпроектов в Чувашии до конца 2021 года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава республики Михаил Игнатьев после выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Приволжском федеральном округе.

"Если взять по всем источникам финансирования на трехлетний период, включая 2019, 2020 и 2021 годы, 120 млрд рублей выделяется. Это включая внебюджетные источники", - сказал глава республики.

Игнатьев уточнил, что в текущем году на реализацию нацпроектов будет направлено 11 млрд рублей. Эта сумму будет уточняться в течение года.

"Доходная часть [бюджета региона] по двум месяцам у нас с плюсом идет. Это дает нам возможность, пополняя доходную часть, больше средств предусматривать, уточняя бюджет по расходной части на социальные направления, на улучшение благосостояния жителей Чувашской Республики", - отметил глава Чувашии.

Он добавил, что преимущественно эти средства будут направлены на социальные нужды, в первую очередь на развитие здравоохранения.

"Мы оснащаем медицину катастроф новыми автомобилями скорой помощи, создаем единый диспетчерский пункт, чтобы автомобили могли приезжать на место ДТП и могли оказать первую медицинскую помощь", - пояснил Игнатьев.

По словам главы республики, значительные средства выделят на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги". "У нас 4 муниципальных образования входят [в нацпроект] … - город Чебоксары, город Новочебоксарск, Чебоксарский и Моргаушский районы. Как раз те перекрестки, где больше пешеходов, больше автомашин, где образовательные школы и детские сады, мы расширяем, делаем для остановок общественного транспорта отдельные места для того, чтобы обезопасить и движение транспорта, и движение пешеходов", - сказал он.