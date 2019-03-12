Минздрав предлагает поэтапно довести акцизы на табак до среднеевропейского уровня

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минздрав России предлагает поэтапно довести акцизы на табачные изделия до ценового уровня стран Европейского региона. Об этом говорится в утвержденном министерством тексте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ на 2019-2035 гг., который имеется в распоряжении ТАСС.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что концепция внесена в правительство. Основной ее целью является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота.

"Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по поэтапному ежегодному увеличению налога на табачные изделия, установление адвалорной и специфической ставок акцизов, с доведением до среднего уровня среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, с учетом членства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе и гармонизации налоговой и акцизной политики в его рамках", - отмечается в документе.

Поощрение торговых точек

Кроме того, Минздрав предлагает разработать меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от продажи табачной продукции и электронных сигарет.

"Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе разработке мероприятий по поддержке предприятий мелкой розничной торговли, отказавшихся от реализации табачной продукции и ЭСДН (электронных систем доставки никотина)", - говорится в документе.

Корпоративные программы

Минздрав также предлагает поддерживать корпоративные программы, включающие в себя отказ от курения. "Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по разработке и внедрению программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья), включающих отказ от потребления табака", - говорится в документе.

Деятельность по разработке нормативных и правовых актов Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". В соответствии с планом, нормативные документы Минздрав России должен разработать до конца 2019 года. Одной из основных задач нацпроекта в целом является увеличение продолжительности здоровой жизни россиян.

О национальном проекте "Демография"

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" предполагает формирование создание системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработку и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручено Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.