Москва с 1 апреля первой в РФ начнет переход на новые стандарты лечения онкозаболеваний

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний. Процесс перехода начнется с 1 апреля и завершиться в течение 2019 года, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделили из резервного фонда бюджета города 15,6 млрд рублей на повышение качества оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

"Больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию, а также другое современное лечение. Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю "онкология". Это произойдет на три года раньше срока, предусмотренного недавно принятыми поправками в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций начнут 1 апреля, завершить процесс перехода планируется в течение 2019 года", - говорится в сообщении.

Пациенты в столичных больницах смогут получить в полном объеме химиотерапевтическое лечение современными препаратами с раком молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки (колоректального рака), бронхов, легкого и меланомы, поскольку на эти заболевания приходится около 80% всех онкологических диагнозов в Москве. При этом пройти курс можно будет в больнице, а также в условиях дневного стационара. "Предполагается, что необходимое лечение смогут получить около 95 тыс. человек", - уточняется в сообщении.

Закон о клинических рекомендациях принят в декабре 2018 года. Он предусматривает, что рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для различных заболеваний с указанием предусмотренной медицинской помощи. На их основании разрабатываются протоколы лечения отдельно по каждому типу болезни, а пересмотр возможен не реже одного раза в три года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в первую очередь в РФ будут обновлены клинические рекомендации по диагностике и лечению онкозаболеваний у россиян. В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России планирует, что по результатам клинической апробации в различные клинические рекомендации будет включено не менее 60 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Национальный проект "Здравоохранение"

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.