Нижегородская область получит 300 млн рублей на федеральный проект "Успех каждого ребенка"

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Нижегородская область получит более 300 млн рублей из бюджета РФ на реализацию федерального проета "Успех каждого ребенка", который входит в нацпроект "Образование". Об этом сообщил во вторник губернатор региона Глеб Никитин в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе.

Глава Нижегородской области отметил, что в настоящее время в стране формируется система, позволяющая находить и раскрывать молодые таланты, а Нижегородская область активно участвует в этом процессе. По его словам, в конце 2018 года Минпросвещения России был проведен конкурсный отбор, по результатам которого Нижегородская область получит федеральное софинансирование по всем мероприятиям проекта "Успех каждого ребенка", предполагающего охват программами дополнительного образования не менее 80% детей к 2024 году.

"В регион будет привлечено более 300 млн рублей <...> Ведущую роль в развитии талантов и способностей у детей и молодежи нашего региона играют 396 учреждений дополнительного образования, творческие объединения и спортивные секции в школах. Охват детей программами составляет 84,7%" - сказал Никитин.

Глава региона добавил, что уже в 2019 году на эти средства в регионе будут созданы центр дополнительного образования на базе технического университета имени Алексеева, IT-куб на базе инженерно-экономического университета, региональный модельный центр дополнительного образования, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором нацпроекта назначена заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

