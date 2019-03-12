В Костромской области открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт

КОСТРОМА, 12 марта. /ТАСС/. Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в поселке Гравийный Карьер Красносельского района Костромской области по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Это долгожданное событие для жителей поселка и ближайших населенных пунктов. Один из первых ФАП, который смонтирован в Костромской области в рамках нацпроекта для улучшения качества медицинской помощи сельскому населению", - приводит пресс-служба слова директора областного департамента здравоохранения Евгения Нечаева.

Более 600 жителей поселка Гравийный Карьер и окрестных сел и деревень смогут получить медицинскую помощь в ФАП. В учреждении работают врач-стоматолог и фельдшер. Раньше медики принимали пациентов в здании, которое находилось в аварийном состоянии.

По данным пресс-службы, стоимость ФАП - около 2,8 млн рублей, срок возведения - полгода, по своим характеристикам он не отличается от учреждений стационарного типа. Такие пункты планируется также открыть в Костромском и Сусанинском районе области.

В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". Основные задачи нацпроекта: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.