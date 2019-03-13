Ледовый дворец за 1,4 млрд рублей в Улан-Удэ построят в рамках нацпроекта "Демография"

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Ледовый дворец в Улан-Удэ стоимостью 1,4 млрд рублей построят в рамках национального проекта "Демография". Об этом в среду сообщили ТАСС в республиканском министерстве спорта и молодежной политики.

В апреле 2017 года на медиафоруме Общероссийского народного фронта журналистка из Бурятии пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что республика, по ее словам, - единственный регион в стране, где нет ледового дворца. Президент дал обещание найти средства для строительства ледового дворца, а позже власти Бурятии сообщили, что в кратчайшие сроки подготовят проект его строительства.

"Строительство ледового дворца в Улан-Удэ стоимостью 1,4 млрд рублей включено в федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что дворец планируется построить по проекту государственно-частного партнерства с ООО "Арена". Частный инвестор готов вложить в проект порядка 235 млн рублей.

Согласно документам, предоставленным ТАСС в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, финансирование проекта предусмотрено на период с 2019 по 2021 год включительно. Из федерального бюджета планируется выделить более 1 млрд рублей, из республиканского - более 82 млн рублей.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что строительство объекта начнется в конце 2019 года и займет два года. Ледовый дворец будет рассчитан на 2,5 тыс. зрителей, расположится спортивное сооружение площадью более 16 тыс. кв. метров рядом с существующим физкультурно-спортивным комплексом в центре Улан-Удэ.

Нацпроект "Демография"

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".