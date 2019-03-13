Почти 140 млн рублей будет выделено на создание первого в Приморье кванториума

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Закупка оборудования и ремонт здания первого из пяти кванториумов, которые будут созданы в Приморском крае, обойдутся в 137 млн рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Владивостока, где появится детский технопарк.

Детский технопарк "Кванториум" будет вести образовательную работу по программам естественно-научной и технической направленности. Планируется на постоянной основе обучать в нем 800 детей, а около 3 тыс. - вовлекать в различные мероприятия. Национальным проектом "Образование" предусмотрено создание пяти таких учреждений в Приморье к 2024 году. Их планируется открыть в городах с численностью населения более 60 тыс. человек.

"На сегодняшний день разработан и прошел согласование с федеральным оператором дизайн-проект помещений технопарка "Кванториум". Утвержден порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета на создание парка. Планируется, что на оборудование для оснащения "Кванториума" будет выделено 73 млн рублей, еще 64 млн будет потрачено на капитальный ремонт помещений Дворца детского творчества, где разместится технопарк", - сказала муниципальный координатор создания технопарка во Владивостоке Евгения Гром, чьи слова приводит пресс-служба.

Предполагается, что в кванториуме будут работать 39 специалистов. Все педагоги пройдут специальное обучение в Москве на базе "Фонда новых форм развития образования", который является оператором сети детских технопарков.

Сегодня в 62 регионах России работают 89 технопарков "Кванториум". В их деятельность на постоянной основе вовлечено 80 тыс. детей. Все технопарки "Кванториум" работают бесплатно, их образовательные программы рассчитаны на возрастную категорию от 5 до 18 лет. Проект реализуется за счет поддержки правительства России и направлен на возрождение в стране престижа инженерных и научных профессий.

