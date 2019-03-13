Врачи автопоезда "Здоровье" в Приморье обследовали 1,3 тыс. человек за десять дней

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Врачи автопоезда "Здоровье" за десять дней обследовали в Пограничном районе Приморья более 1,3 тысячи человек, было выявлено девять случаев подозрения на онкологические заболевания. Об этом сообщил ТАСС в среду куратор проекта Вадим Глазунов.

"Сейчас взрослый автопоезд начал работу в Октябрьском районе края, а до этого он обследовал жителей в Пограничном районе. Там удалось провести осмотр 1,3 тысячи человек, в девяти случаях было выявлено подозрение на онкологическое заболевание. Информация о всех выявленных случаях передана в местную центральную районную больницу и департамент здравоохранения края для решения вопроса о дообследованнии пациентов", - сказал Глазунов.

Детский автопоезд сейчас находится в Дальнереченске, там работают 15 врачей, тогда как во взрослом - 8.

За прошлый год благодаря автопоезду "Здоровье" было выявлено 1326 случаев опухолей на ранней стадии, отметил собеседник агентства.

Как подчеркивают специалисты департамента здравоохранения края, всю медицинскую помощь жители региона получают бесплатно в рамках полиса ОМС.

Автопоезда "Здоровье" были запущены в Приморье в рамках приоритетного нацпроекта, реализация которого началась в 2016 году. В развитие его был принят национальный проект "Здравоохранение".