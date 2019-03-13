Около 50% преподавателей Томской области пройдут переобучение до 2024 года

ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Томская область до 2024 года планирует направить порядка 150 млн рублей на переобучение 50% преподавателей региона в рамках нацпроекта "Образование", сообщила ТАСС вице-губернатор региона Людмила Огородова.

"К концу 2024 года более 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области пройдут обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий. <...> Педагоги не только "освежат" свои профессиональные знания и компетенции, но и освоят новые формы, средства и методы обучения", - сказала она.

По словам Огородовой, в Томске и области будут созданы условия для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе, с использованием современных цифровых технологий и программ по обмену опытом. Средства на реализацию нацпроекта планируется привлечь как из бюджета региона, так и из бюджета РФ.

Также, уточнила вице-губернатор, в области запланировано создание новых мест в общеобразовательных организациях, обновление материально-технической базы школ, повышение доступности и качества дополнительного образования детей и молодежи, открытие мобильного детского технопарка "Кванториум", обеспечение образовательных организаций стабильным и быстрым интернетом.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.