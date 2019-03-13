Томские власти планируют привлечь из федбюджета более 7 млрд рублей для роста экспорта АПК

ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Томской области планируют привлечь более 7 млрд рублей федеральных средств и порядка 19 млрд рублей частных инвестиций, чтобы нарастить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) до $58,77 млн к 2024 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Цель проекта: достижение объема экспорта продукции АПК [в стоимостном выражении] в размере $58,77 млн. к концу 2024 года [по итогам 2018 года - $19,96 млн.] за счет создания новой товарной массы [в том числе с высокой добавленной стоимостью], создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров [тарифных и нетарифных] для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК", - рассказали в пресс-службе.

Объем экспорта зерна за шесть лет должен вырасти с $1,92 млн. до $2,8 млн., мяса и молока - с $0,97 млн. до $5,23 млнл., готовой пищевой продукции - с $8,43 млн. до $17,87 млн. и экспорта прочей продукции АПК - с $8,66 млн. до $23,27 млн. Кроме того, планируется создать и ввести систему учета, маркирования и отслеживания сельскохозяйственных животных, модернизировать всю необходимую инфраструктуру, а также разработать сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.