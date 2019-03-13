В Сахалинской области до 2024 года планируется закрыть все незаконные свалки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены до 2024 года закрыть все несанкционированные свалки для реализации целей нацпроекта "Экология". Их в регионе порядка 20, сообщили ТАСС в среду в правительстве области.

"По программе нацпроекта мы намерены не просто снизить количество несанкционированных свалок, но и полностью избавиться от всех. Запланировано, что до 2024 года в области не останется ни одной несанкционированной свалки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для этого потребуется более 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Проект "Чистая страна" входит в национальный проект "Экология". На него планируется направить более 124 млрд рублей до конца 2024 года.

Запланирована ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов РФ. В нацпроект также включены 10 подразделов: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".