Правила отбора организаций для создания НОЦ будут разработаны к 1 апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Критерии и правила отбора организаций, на базе которых появятся в рамках нацпроекта "Наука" научно-образовательные центры, будут разработаны к 1 апреля 2019 года. Об этом в среду сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в рамках выступления на Неделе российского бизнеса.

"Критерии отнесения и отбора НОЦ должны быть разработаны Минобрнауки России к 1 апреля 2019 года. Целевыми показателями по этому проекту являются в том числе прирост количества патентов на изобретения, полученных с участием российских организаций - участников НОЦ, прирост количества крупных или средних российских компаний, вовлеченных в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации НОЦ", - сказала Голикова на форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

Голикова также добавила, что в соответствии с поручением президента РФ по реализации послания Федеральному собранию до конца 2019 года должны функционировать пять таких НОЦ, в том числе в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях.

НОЦ планируется создать в рамках федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука, который предусматривает появление в России в течение шестилетнего периода 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.