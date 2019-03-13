В Ингушетии до конца марта откроют школу на 540 мест

МАГАС, 13 марта. /ТАСС/. Школа на 540 мест, контрактная стоимость которой превышает 435 млн рублей, будет открыта в Назрановском районе Ингушетии до конца марта, на ее базе планируется создать детский технопарк "Кванториум". Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Мы планируем завершить все строительные работы до конца марта. Школа в сельском поселении Сурхахи в Назрановском районе строится за счет федеральных средств, ее контрактная стоимость составляет 435,6 млн рублей. Это будет вторая школа в селе, первая до начала учебного года будет реконструирована", - приводит слова министра строительства региона Османа Вышегурова пресс-служба.

После ввода в эксплуатацию школы на ее базе планируется открыть детский технопарк "Кванториум". Также в населенном пункте завершается строительство детского сада на 220 мест, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 12 школ и 17 детсадов в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография". По данным регионального Минобразования, в Ингушетии ликвидировано трехсменное обучение, двухсменное сокращено на 27% за последние годы.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах, в том числе демографии. Их планируется реализовать до 2024 года. Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".