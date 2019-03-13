Более 5 млрд рублей потратят в Новосибирской области на ремонт дворов в рамках нацпроекта

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 5 млрд рублей из федерального бюджета в период с 2019 по 2024 год планируется потратить в Новосибирской области на ремонт придомовых территорий и общественных пространств в рамках проекта "Комфортная городская среда", включенного в нацпроект "Жилье и городская среда". Об этом в среду сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Проект "Комфортная городская среда" с текущего года вошел в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", на реализацию которого до 2024 года в РФ планируется потратить 1 трлн 66,2 млрд руб. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников утверждал, что данный нацпроект будет одним из самых трудных для реализации на территории региона.

"На реализацию этого проекта будет направлено более 5 млрд рублей до 2024 года, что позволит отремонтировать в регионе 810 придомовых территорий и 514 общественных пространств", - сказал Архипов.

По его словам, в 2019 году на реализацию этого проекта будет направлено 849,6 млн рублей, что позволит провести работы на 133 придомовых территория и 42 общественных пространствах. Кроме того, министр добавил, что в проект включено все 30 районов Новосибирска и все пять городских округов. "Сейчас мы проходим стадию заключения соглашений с муниципальными образованиями. Следующий этап - определение подрядных организаций в ходе конкурентных процедур, мы рассчитываем, что в мае основные объекты будут законтрактованы", - уточнил Архипов.

Он добавил, что в рамках нацпроекта в ближайшие шесть лет из федерального бюджета будут направлены 4,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионе. "Мы рассчитываем, что эти средства помогут расселить как минимум 108 тыс. квадратных метров аварийного жилья", - отметил он.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства; модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства, стимулируя внедрение передовых технологий; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; создать механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с соблюдением их жилищных прав.