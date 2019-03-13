В Красноярском крае будут устанавливать видеокамеры для раннего обнаружения лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют летом установить 30 видеокамер возле населенных пунктов для раннего обнаружения лесных пожаров. Об этом в среду журналистам сообщил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

Развитие систем мониторинга в красноярской тайге пройдет в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Впервые с 2013 года регион получит средства на обновление парка лесопожарной техники и оборудования, общий объем финансирования по проекту до 2021 года превысит 231 млн рублей.

"Летом будут установлены первые 30 [видеокамер]. Если они подтвердят свою эффективность по обнаружению пожаров, то до конца года - в первом квартале следующего установим еще 70. Дальше посмотрим, желательно, чтобы каждый населенный пункт защищался [камерами] с двух сторон", - сказал Маслодудов.

Он пояснил ТАСС, что видеокамеры будут устанавливаться на вышках сотовой связи возле населенных пунктов, которые могут пострадать от лесных пожаров. "Это самая опасная вещь, которая может случиться при продвижении лесного пожара. У нас таких населенных пунктов, которые относятся к первой группе опасности, порядка 350", - сказал министр.

По его словам, минимальная дальность обнаружения пожаров у камер составит 10 километров. При выявлении возгорания с камеры будет передаваться сигнал диспетчеру.

В 2018 году в регионе было зарегистрировано 1,7 тыс. лесных пожаров на площади около 1,5 млн га.