Минобрнауки рассчитывает, что договор на целевое обучение будут иметь 10% выпускников

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 10% студентов российских вузов должны будут иметь договоры на целевое обучение на момент своего выпуска, который заключается между работодателем, абитуриентом и образовательной организацией. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на Неделе российского бизнеса.

"Рассчитываем, что в рамках национального проекта ["Образование"] не менее 10% выпускников будут иметь такие договоры целевого обучения, будут уже сразу в процессе обучения ориентированы на тесное взаимодействие с будущим работодателем и по выходе из университетов точно будут иметь свое рабочее место", - сказал Котюков на форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

Как пояснил Котюков, целевое обучение является новым инструментом, который предусматривает повышение "степени взаимного доверия, взаимной ответственоти всех ключевых участников - будущего работодателя, образовательной организации и сегодняшнего абитуриента".

"С одной стороны, работодатель предлагает рабочее место, которое потом обязан будет предоставить, а студент соглашается с этим предложением и обязан будет три года отработать. Если кто-то от этих обязательств начинает уклоняться, то возникают финансовые последствия", - добавил он.

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.