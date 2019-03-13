Госуниверситет в Сургуте впервые начнет обучать иностранных студентов на врачей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Сургутский государственный университет (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с сентября 2019 года начнет подготовку иностранных граждан по специальности "Лечебное дело" в ходе реализации нацпроекта "Образование", сообщила ТАСС проректор по развитию СурГУ Валерия Безуевская.

Проект "Экспорт образования" входит в национальный проект "Образование". На него планируется направить 107,5 млрд рублей. Запланирован двукратный рост количества иностранных студентов, обучающихся в российских вузах (до 425 тыс. человек), к концу 2024 года.

"Медицинское образование сегодня - одно из самых востребованных на рынке. Поэтому первая программа, которую мы подготовили и будем предлагать [при реализации нацпроекта] для иностранных студентов, - "Лечебное дело". <…> Впервые в Югре мы начнем обучать иностранных граждан на врачей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, первая группа будет состоять из 25-30 иностранцев. Они будут обучаться на английском языке.

"Ожидается, что среди них будут представители Индии. Но мы готовы принять граждан любых государств, которые способны учиться на английском языке", - сказала Безуевская. Она отметила, что срок обучения составит пять лет. Жить студенты-иностранцы будут в общежитии СурГУ. Кроме того, они будут изучать русский язык, чтобы общаться с пациентами в учреждениях здравоохранения Сургута, в частности, при прохождении практики.

Сургутский государственный университет является региональным вузом. В его состав входят шесть институтов - медицинский, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, экономики и управления, а также политехнический. Входит во Всемирный справочник медицинских школ (World Directory of Medical Schools), состоит в Международной ассоциации приполярных университетов "Университет Арктики" и в Евразийской ассоциации университетов (EAU).

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" рассчитан на период до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.