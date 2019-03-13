В Забайкалье 15 медучреждений освоят стандарты "бережливой поликлиники" в 2019 году

ЧИТА, 13 марта. /ТАСС/. Стандарты "бережливой поликлиники" внедрят в 2019 году в 15 медучреждениях Забайкальского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник". Благодаря реализации новой модели работы поликлиник сокращаются очереди к врачам, уменьшаются объемы бумажной работы у врачей, а время приема, наоборот, увеличивается, также снижается вероятность заболеть в поликлинике, так как потоки больных и здоровых людей разводятся.

"Методы "бережливого производства" осваивают в медицинских организациях Забайкальского края. В 2019 году в этот проект войдут 15 медицинских организаций, а до 2024 года в нем примут участие более 50", - говорится в сообщении.

В проекте уже участвуют пять медицинских организаций региона: детский клинический медицинский центр и клинический медцентр Читы, Краснокаменская и Первомайская районные больницы, Агинская окружная больница. В Чите в детских поликлиниках №3 и №5, где уже внедрены новые механизмы, избавились от очередей, сократили время ожидания пациентов на прием к врачу, организовали удобную навигацию. В поликлинике №3 сделали кабинет неотложной помощи со своим гардеробом и регистратором.

Куратор проекта Татьяна Гринь подчеркнула, что новые принципы отразились на организации работы. "Реализация проекта значительно улучшила взаимопонимание как между самими специалистами, так и в работе с пациентами", - приводит пресс-служба ее слова.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года. Он направлен на создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".