Власти Ленобласти получат более 3 млрд рублей на ремонт региональных дорог до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области до 2024 года получат из федерального бюджета 3,3 млрд рублей на ремонт трасс регионального значения общей протяженностью 100 км в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщил журналистам в среду председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский. В программу включены пять магистралей: Санкт-Петербург - Морье, Санкт-Петербург - Матокса, Санкт-Петербург - Ручьи, Гатчина - Ополье и Кемполово - Шапки.

Что нужно знать о нацпроекте "Безопасные и качественные автодороги"

"Ленобласть стала участником национального проекта "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого пройдут ремонты на наиболее загруженных дорогах", - сказал чиновник.

Область также запросила федеральное финансирование на строительство мостов через реки Волхов и Свирь, обхода поселка Мурино в створе Пискаревского проспекта, строительства подъезда ко Всеволожску и реконструкции Колтушского шоссе.

В рамках реализации проекта в текущем году власти Ленинградской области потратят 200 млн рублей федеральных средств на обновление трех из пяти упомянутых трасс: Санкт-Петербург - Ручьи, Гатчина - Ополье и Кемполово - Шапки.

Всего в 2019 году планируется отремонтировать 17 региональных трасс в 13 муниципальных районах Ленинградской области за 1,5 млрд рублей из областного дорожного фонда. В частности в марте начнется строительство путепровода на станции "Мельничный ручей" во Всеволожске стоимостью 1,6 млрд рублей. Летом начнется возведение первого этапа обхода Мурино в створе Гражданского проспекта. Ремонтные работы продолжатся на автодороге "Сосновый Бор - Глобицы", которая обеспечивает транспортную доступность Ленинградской АЭС, на трассе "Ульяновка - Отрадное" в Тосненском районе, а также в Выборгском районе - на участке трассы "Зеленогорск - Приморск - Выборг".