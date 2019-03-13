Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи составит 3,8 млрд руб. в 2019 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. На финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), зарезервировано 3,8 млрд рублей на 2019 год в страховом запасе ФОМС. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на социальном форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

"В январе 2019 года правительством впервые утверждены правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Для этого утверждены правительством соответствующие правила. Субсидии частным медицинским организациям будут предоставляться на основе соглашения, которое должно заключаться между Минздравом, ФОМС и медицинской организацией. На эти цели в нормированном страховом запасе федерального фонда ОМС на 2019 год зарезервировано 3,8 млрд рублей", - сказала она.

Голикова пояснила, что предполагается вовлечение частных медицинских организаций не только в систему ОМС и оплаты за счет тарифов ОМС, но и в систему оказания ВМП по тем видам заболеваний, которые в ОМС не включены. Она напомнила, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" государственно-частное партнерство будет реализовано в федеральном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями" посредством участия частных медицинских организаций в оказании онкологической помощи населению в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

"Должна также сказать, что в январе 2019 года правительством впервые утверждены правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС", - подчеркнула Голикова.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". В рамках реализации нацпроекта планируется сократить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. человек.

Ранее Голикова отмечала, что в РФ будут обновлены клинические рекомендации по диагностике и лечению онкозаболеваний у россиян. В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России планирует, что по результатам клинической апробации в различные клинические рекомендации будет включено не менее 60 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.