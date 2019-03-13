Свердловская область направит 3,8 млрд руб. на реализацию нацпроекта "Экология" до 2024 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют направить почти 4 млрд рублей для реализации нацпроекта "Экология" до 2024 года, сообщил в среду замминистра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев на всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов".

"До 2024 года общий объем ожидаемого финансирования проектов составит более 3,8 млрд рублей. Из них федеральный бюджет - 2,1 млрд рублей, областной - 1,7 млрд рублей", - сказал Тюменцев.

По его словам, регион участвует в следующий подразделах нацпроекта: "Чистая страна", "Чистый воздух", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

Запланирована ликвидация девяти несанкционированных свалок в границах городов, экологическая реабилитация семи водохранилищ и пяти участков русел рек. "Также планируется достичь соотношения в 100% площади лесоразведения и лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесов, снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Нижнего Тагила на 18,5% от стационарных источников", - отметил он.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).